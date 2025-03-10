شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: انتصار العاشر من رمضان تجلى فيه أروع صور البطولة والشجاعة والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بانتصار الجيش المصرى العظيم فى العاشر من رمضان السادس من اكتوبر1973، والذى تجلى فيه اروع صور البطولة والشجاعة والايمان والوطنية لجنودنا الأبطال وهم يعبرون قناة السويس وهم صائمون، ويجتاحون خط بارليف المنيع، ويرفعوا علم البلاد ليرتفع خفاقا فى سماء سيناء المقدسة، معلنا للعالم قدرة الجيش المصرى على الثأر ،وغسل عار هزيمة يونيو 1967،وتطهير الارض المقدسة التى انفردت بتجلى الله عز وجل عليها وتكليمه سيدنا موسى عليه السلام فى مشهد مقدس لم يحدث من قبل ولم يتكرر بعده.

تابع الشهابي ما أشبه اليوم بالبارحه فكما حققنا الانتصار فى العاشر من رمضان فإننا حققنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارا لا يقل عن انتصار الأمس فى الروعة والأداء والانتصار ،فلقد كانت قيادته للوطن والأمة العربية فى وأد المخططات الصهيو أمريكية بتهجير الفلسطين ومنع تصفية القضية الفلسطينية وحل الدولتين طبقا لقرارات المجتمع الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ،ونجاح الدبلوماسية المصرية فى تكوين رأى عام دولى رافض لمخطط التهجير ملحمة مصرية برؤية متكاملة على مدار الساعة .

وأكمل اليوم التاريخ يسجل بمداد من الفخر والإعجاب، الانتصار لحق شعبنا الفلسطينى فى البقاء على أرضه وإعادة إعمار القطاع بخطة مصرية معدة بشكل علمي وعملي ، حيث تحولت إلى خطة عربية بقمة فلسطين الطارئة وأصبحت خطة إسلامية بموافقة المؤتمر الاسلامى عليها وانتهت خطتنا المصرية بخطة دولية بعدما وافقت عليها أوروبا والصين وروسيا وآسيا لتؤكد جدارة مصر بقيادة العالم نحو السلام العادل وإقامة دولته على مدار الساعة واليوم منذ السابع من أكتوبر 2023 .



أضاف رئيس حزب الجيل لقد رأى الشعب في الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج البطل القوى المؤمن الثابت على مبادئه الملتزم بثوابت قضيته المركزية القادر على حماية الامن القومى لمصر والأمة العربية ،فكان هذا الإقبال التاريخى وغير المسبوق على صناديق الانتخابات الرئاسية فى رسالة منه لكل الأعداء تؤكد تماسك الجبهة الداخلية وتراصها الصلب خلف جيشنا العظيم الذى جعلته بقراركم العظيم تنويع مصادر تسليحه اقوى جيوش الشرق الأوسط والقادر على حماية حدود الوطن وأمنه القوى وردع كل الأعداء .

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