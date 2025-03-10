شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة السادات تحيى ذكرى نصر 10 رمضان بمنزل الرئيس الراحل بميت أبو الكوم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، يوم السبت المقبل، بمنزل رجل الحرب والسلام بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وهى مسقط رأس الرئيس الراحل "محمد أنور السادات".

وقال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وابن شقيق الرئيس الراحل، إن عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وصاحب قرار النصر العظيم ستقيم احتفالية كبري ببيت الرئيس الراحل السادات بمناسبة ذكرى 10 رمضان.

وعن تفاصيل الاحتفالية، قال: "ندعو جميع الأهل والأحبة علي مستوى قرية ميت أبو الكوم وأيضا علي مستوى المحافظة وكبار الأعيان من المركز المختلفة بالمحافظة وأيضا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالأضافة إلي بعض الشخصيات التنفيذية ونقوم جميعا بالإفطار في منزل الرئيس السادات وإلقاء بعض الكلمات ومشاهدة خطابات الرئيس الراحل واستعادة الذكريات الخاصة بالنصر العظيم".