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النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا الثلاثاء

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النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الإثنين، 10 مارس 2025 03:26 م

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل في جلسة غدا الثلاثاء.

وانتهى مجلس النواب، من الموافقة على 153 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، على أن يتم استكمال المناقشات في جلسة الغد.

كما وافق مجلس النواب، اليوم على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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