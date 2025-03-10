شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تمد فترة قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 27 مارس والان مع تفاصيل الخبر

قررت نقابة الصحفيين مد فترة تلقي الأعمال لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية" حتى الخميس الموافق 27 مارس، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية، التي تم نشرها عام (2024)، على أن يُكرم الفائزون في حفل بالنقابة وذلك بناءً على رغبة الزملاء، وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات بمد موعد تلقى الأعمال الصحفية.

وتشمل المسابقة (10) فروع في مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"، و(12) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة ،

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

تشمل المسابقة الفروع الآتية:

1- التحقيق الصحفي، والاستقصائي، والحملات الصحفية.

2- الحوار الصحفي.

3- الإخراج الصحفي، وتصميم المواقع الإلكترونية.

4- التصوير الصحفي.

5- الكاريكاتير.

6- الصحافة الثقافية.

7- الصحافة الفنية.

8- الصحافة الرياضية.

9- صحافة الوسائط المتعددة "مالتي ميديا".

10- المقال الصحفي.

قيمة الجوائز

وتكون قيمة الجائزة لا تقل عن 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع باستثناء فرعي التحقيقات، والحوارات تُخصص لكل منهما جائزتان، قيمة الجائزة الأولى لا تقل عن 30 ألف جنيه، والثانية لا تقل عن 15 ألف جنيه، ويتم تحديد القيمة النهائية لكل جائزة قبل حفل التكريم بعد إقرار مجلس النقابة للرعايات المقدمة لدعم قيمة الجوائز.

الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية:

1- جائزة محمد عيسى الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

2- جائزة سمير عبد القادر في "الصحافة الاقتصادية".

3- جائزة إحسان عبد القدوس في "السبق الصحفي".

4- جائزة أحمد رجب في "الكتابة الساخرة".

5- جائزة منير كنعان للإبداع الفني "الرسم".

6- جائزة مجدي مهنا في "العمود الصحفي".

7- جائزة صحافة المرأة.

8- جائزة سعيد سنبل في "المقال الاقتصادي".

9- جائزة صبري غنيم في "القصة الصحفية الإنسانية".

10-جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية.

11-جائزة صحافة البيئة.

12-جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل (صورة قلمية عن شخصية).

- تمنح جائزة واحدة في كل فرع بقيمة (عشرين ألف جنيه)، باستثناء جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل بقيمة (خمسين ألف جنيه).

الشروط العامة

1- يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة في جدولي تحت التمرين، أو المشتغلين.

2- يشترط أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي للنقابة.

3- ألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها في قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة.

4- ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة في توقيت الترشح، أو التقدم لنيل جوائز الصحافة.

5- تُمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة، الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، نشرها خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024م، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

6- يلتزم المتقدم لهذه المسابقة بالشروط التالية:-

أ - يجوز للمتسابق أن يتقدم في فرعين من فروع المسابقة بحد أقصى، وبعمل واحد فقط في كل فرع.

ب - أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية، وبمبادئ ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، ولا تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية، وفي مقدمتها حظر التطبيع.

ج - أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس الأمناء قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف، والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

7- من حق كل لجنة تحكيم في فرع من الفروع أن تحيل أي عمل مقدم لها لفرع آخر إذا ارتأت أن الزميل المتقدم وجه عمله في مسار غير صحيح، على أن يتم ذلك بتقرير مكتوب، وعلى أن يتم إخطار الزميل المتقدم بالعمل بقرار اللجنة.

8- بالنسبة لجائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل (صورة قلمية عن شخصية)، يشترط ألا يزيد سن المتقدم لها على 40 عامًا في تاريخ نشر العمل الصحفي المشارك به في المسابقة؛ وذلك تشجيعًا لشباب الصحفيين.



9- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول، ويسدد كل متقدم مبلغ مائة جنيه للاشتراك في الفرع الواحد.

10- يرفق المتقدمون بأعمال صحفية مكتوبة في المسابقة 4 نسخ واضحة من أصل العمل في الصحيفة، أو الموقع الإلكتروني، أو نسخة واحدة فقط، بالإضافة لـ3 نسخ مطبوعة من نص العمل الصحفي، ويرفق المتقدمون بأعمال من مواقع إلكترونية شهادة معتمدة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد نسبة الأعمال المقدمة لأشخاصهم.

11- يرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (4 أصول) من أعداد الصحف أو أصل واحد و3 نسخ معتمدة، ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

12- يرفق المتقدم لفرع التصوير،نسخة من أصل العمل الصحفي، الذي تضمن الصور المقدمة، ونسخة ديجيتال من الصور المشارك بها في المسابقة.

13- يرفق المتقدم لفرعي الكاريكاتير ومنير كنعان للإبداع الفني، نسخة من أصل العمل الصحفي، الذي تضمن الرسومات المقدمة، ونسخة ديجيتال من الرسومات المشارك بها في المسابقة، أو 3 نسخ مطبوعة، ويحق لكل متقدم المشاركة بـ (4) رسومات.

14- يرفق المتقدم لفرع صحافة الوسائط المتعددة "مالتي ميديا" رابط من أعمالهم بمحتوى الفيديو، وشهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم، وتفيد بأسماء كل المشاركين في إنتاج العمل وطبيعة مهامهم.

15- صورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة.

16-سيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على الجائزة في كل الفروع قبل إعلان النتيجة؛ تشجيعًا للزملاء أصحاب الأعمال المتميزة، الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالجائزة.

17- يجري تسليم جوائز الصحافة المصرية، والجوائز الخاصة، وتكريم الحاصلين عليها خلال احتفال تنظمه النقابة، وتنشر أسماء الفائزين والأعمال الفائزة على موقع النقابة.