شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مقترح أيمن محسب بتعديل بعض مواد قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل على مقترح التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وذلك بإضافة عبارة "المشار إليه" بعد عبارة "قانون التأمينات الاجتماعىة والمعاشات"، فى المادة (58) وأصلها (57) وذلك لضبط الصياغة .



ومن ثم يصبح نص المادة 58 بعد التعديل: للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.



كما وافقت الجلسة العامة على مقترح التعديل المقدم من النائب بشأن المادة (59) وأصلها (58) وذلك بإضافة " أو من الأقزام " إلى نهاية الفقرة، حيث برر "محسب" ذلك بأن الأطفال من الأقزام قد يحتاجون إلى رعاية خاصة كالأطفال ذوى الإعاقة، وهو ما وافق عليه المجلس.

وبذلك يصبح نص المادة 59 بعد التعديل: يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفال ذوى إعاقة أو من الأقزام.



كما وافق المجلس على طلب التعديل المقدم من النائب أيمن محسب، لاستبدال عبارة " عن كل طلب توثيق " بعبارة عن توثيق " الواردة فى البند (5) من المادة 82 وأصلها 81، وذلك لتوضيح المعنى المقصود من النص .

ليصبح نص البند المذكور كالآتي: مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية.

وافق مجلس النواب أيضا على طلب النائب لتعديل المادة (92) وأصلها (91) باستبدال عبارة " بحكم بات " بعبارة " بحكم نهائى بات "، موضحا أنه لا يوجد فى القانون مايسمى بالحكم النهائى البات أو حكم نهائى أو حكم بات، والحكم البات هو المقصود من النص.

وبذلك يصبح نص المادة 92 بعد التعديل "..... وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم.