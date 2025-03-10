شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يهنئ الشعب المصرى بذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وانتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الحزب، أن أبناء القوات المسلحة سطروا بأحرف من نور بطولات ستظل خالدة في الدفاع عن أرض مصر في مواجهة المحتل الغاشم.

وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن ذكرى العاشر من رمضان، والتي تزامنت هذا العام مع الاحتفال بيوم الشهيد تأتي في الوقت الذي يواصل فيه أبناء القوات المسلحة الأبرار دورهم في حماية حدود الدولة، لتحقيق أمن مصر القومي واستقرارها.

وتحل ذكرى العاشر من رمضان، ويوم الشهيد في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات كبيرة بشأن القضية الفلسطينية، مع استمرار جهودها لمنع فكرة التهجير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.