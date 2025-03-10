شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يهنئ القوات المسلحة وشعب مصر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب الجبهة الوطنية بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي سطرت فيه قواتنا المسلحة أروع ملاحم البطولة في تاريخ أمتنا واستعادت أرض سيناء الغالية.

وأكد حزب الجبهة الوطنية أنه في هذا اليوم المجيد استعادت مصر كرامتها وارتفع لواء النصرعاليا بدماء الشهداء الأبرار وتضحيات جنودنا البواسل الذين تسلحوا بالإيمان والعزيمة فعبروا المستحيل وسطروا بحروف من نور ملحمة خالدة في سجل المجد والعزة .

وتقدم حزب الجبهة الوطنية بالتحية لرجال القوات المسلحة - درع الوطن وسيفه - الذين يواصلون العطاء والتضحية لحماية أرض الكنانة وصون عزتها، كما توجه بالتحية لروح البطولة والكفاح التي تسري في وجدان الشعب المصري العظيم.

وأعرب حزب الجبهة الوطنية عن تمنياته بأن يديم الله عز وجل على مصر أمنها واستقرارها وأن يظل نصر العاشر من رمضان نبراسا يضيء درب الأجيال القادمة لتستلهم منه معاني التضحية والعزة والكرامة.