مصر: مبعوث ترامب أكد وجود عناصر جاذبة في الخطة العربية لإعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على وجود عناصر جاذبة في الخطة العربية لإعمار غزة وتعكس نوايا طيبة.

وأعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاتصال خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط.

واستعرض الوزير المصري في هذا الخصوص الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة متناولًا عناصرها ومراحلها المختلفة، مبرزًا ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس الحالي.

وأكد وزير الخارجية المصري على تطلع القاهرة لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.

المصدر : وكالات - قناة القاهرة الإخبارية