شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين.. مقتل 16 شخصًا وعشرات المفقودين بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل



وأعلن الرئيس خافيير ميلي الحداد الوطني ثلاثة أيام، وقالت الرئاسة في بيان "ستواصل كل قطاعات الحكومة الوطنية تكريس قواها (...) لمساعدة الضحايا في هذه اللحظة المؤلمة لجميع الأرجنتينيين".

وقال رئيس بلدية المدينة فيديريكو سوسبييليس إن الفيضانات تسببت في أضرار تقدر بنحو 370 مليون يورو.

فيضانات الأرجنتين وتلقت السلطات المحلية أيضا أكثر من 100 تنبيه عن أشخاص مفقودين عقب العاصفة التي ضربت المدينة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في الأرجنتين، وتقع على بعد 600 كيلومتر جنوب بوينوس آيرس.

واختفت فتاتان بعد أن جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة في غضون ثوانٍ، وهي مأساة صدمت الأرجنتين.

وسبق أن شهدت المدينة أحداثا مناخية قاسية، ففي نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كلم/ساعة إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا عندما انهار سقف أحد النوادي الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأحد مقتل 16 شخصًا على الأقل وفقدان أثر عشرات آخرين في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في الأرجنتين بسبب فيضانات مفاجئة وعنيفة ناجمة عن عاصفة ضربت البلاد الجمعة.وأعلن الرئيس خافيير ميلي الحداد الوطني ثلاثة أيام، وقالت الرئاسة في بيان "ستواصل كل قطاعات الحكومة الوطنية تكريس قواها (...) لمساعدة الضحايا في هذه اللحظة المؤلمة لجميع الأرجنتينيين".وقال رئيس بلدية المدينة فيديريكو سوسبييليس إن الفيضانات تسببت في أضرار تقدر بنحو 370 مليون يورو.وتلقت السلطات المحلية أيضا أكثر من 100 تنبيه عن أشخاص مفقودين عقب العاصفة التي ضربت المدينة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في الأرجنتين، وتقع على بعد 600 كيلومتر جنوب بوينوس آيرس.واختفت فتاتان بعد أن جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة في غضون ثوانٍ، وهي مأساة صدمت الأرجنتين.وسبق أن شهدت المدينة أحداثا مناخية قاسية، ففي نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كلم/ساعة إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية