شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، كالآتي:

«يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة، وأن أتقدم لسيادتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان، التي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل انجازًا وطنيًا وبطوليًا ورمزًا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل؛ حيث خاض فيها رجال الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ ليؤكدوا دائمًا أن قواتنا المسلحة هي الدرع الواقي لمصرنا الغالية».

«وأخيرا أدعو المولى أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبوا إليه من رفعة وازدهار وتقدم لمصرنا الغالية؛ كل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام».