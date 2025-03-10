شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب النور: نصر العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية والإسلامية هيبتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور إنه في مثل هذا اليوم - العاشر من رمضان 1393هـ - استطاع الجيش المصري - بفضل الله - أن يحقق انتصارًا عظيمًا على جيش الكيان الصهيوني؛ نصرًا سجله التاريخ ولم ولن ينساه العدو فهو عدو لئيم غير مأمون الجانب يخطط للقضاء علينا طوال تاريخه الأسود المشبع بدماء المسلمين، مؤكدًا على أن يوم العاشر من رمضان يأتي هذا العام في ظل توتر إقليمي يحاول فيه العدو أن يصل إلى حلمه بامتلاك دولة من النيل إلى الفرات، الأمر الذي يجعلنا ننتبه دائما إلى قوة الجيش المصري وتدعيمه والحفاظ عليه جيشًا قويًا رادعًا لأعدائه.

وأوضح "منصور": أن هذا النصر يذكرنا دائما بقدرتنا على تخطي أصعب الأزمات بأقل الإمكانيات وبدون مساعدات تُذكر من شرقٍ أو غرب، فقط علينا أن نعود إلى الله ونتحلى بالحكمة والمسئولية، وأن نتعاون جميعًا بلا إقصاء أو تهميش أو تقليل من جهد أحد، وأن نظل منتبهين في ظل الأحداث الجارية لحقيقة الصراع العربي الإسرائيلي وهدفهم التلمودي، وحقيقة الصراع الإيراني السني وهدفهم الديني، فإن بلادنا مطمع لأجندات خبيثة، وعلينا أن نستلهم روح نصر "العاشر من رمضان " في واقعنا الحالي، مشددًا على ضرورة التوازن في رؤية الأمور في الصراع بين الصهاينة والإيرانيين وعدم الغفلة عن المشروعين اللذين يهددان المنطقة، ويتضح لكل ذي عينين من خلال تاريخهما الأسود أن بينهما مصالح تتقاطع غير أن اتفاقهما على أهل السنة أمر لا يحتاج إلى دلالة، ولا يمنعهما على الحقيقة - بعد إرادة الله - إلا قوة الجيش المصري.

وأشار "منصور" إلى أن المتأمل في هذا النصر يدرك أسبابه الواضحة والتي جمعت بين قوة الإيمان والثقة في الله والتوكل عليه وحده، وبين الأخذ بأسباب القوة الممكنة، مؤكدًا أن نصر أكتوبر لم يكن نصرًا عابرًا بل هو نصر أعاد للأمة العربية والإسلامية هيبتها، وكان لصيام الجنود أثر كبير في هذا النصر فقد امتلأت قلوبهم بالإيمان وزلزلت صيحة "الله أكبر" الأرض من تحت عدوهم، وهو ما يجب أن نصب عليه اهتمامنا في سعينا لعودة التعاون العربي السني وتقويته، وعودة المجتمعات إلى خالقها، وأن نحصن شبابنا ضد موجات العلمنة والإلحاد والتحرج من الشريعة، والبعد عن الانسحاق العاطفي للرؤية الشيعية، أو الدعم للمسارات الخرافية الممهدة لها في الداخل، ونحافظ على هويتنا.

وأشاد رئيس حزب النور، بالدور المصري في دعم الأشقاء في فلسطين، والدور الشعبي الكبير الذي يقوم به الشعب المصري في إحياء القضية الفلسطينية، مضيفًا: يجب الحذر من التطبيع الثقافي والديني والحدودي عبر محاولات اليهود لترسيخ فكرة الدين الإبراهيمي الممهِد لتذويب القوميات العربية من أجل قبول الجسد الصهيوني داخلها، وتحت مسميات الولايات المتحدة الإبراهيمية، في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه الغرب إلى الكيان الصهيوني رغم إجرامه المتواصل بحق أصحاب الأرض، ليتأكد للمشككين أن أصل الصراع؛ صراع حضارات مبني على رؤية دينية لا محالة.