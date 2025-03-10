شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربى، جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أنها تجسد أسمى معاني البطولة والتضحية والعطاء، مضيفًا أن هذه الذكرى الخالدة تبعث دائمًا لدى العرب جميعًا مشاعر الفخر والاعتزاز بالنصر.

ووجه رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة، رسالة إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي سطرت ملحمة بطولية تاريخية، قدمت من خلالها نموذجًا ملهمًا فى العزيمة القوية والإرادة الوطنية والتخطيط الاستراتيجي، مثمنًا تضحيات أبناء مصر البواسل من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض وصون كرامة المصريين والعرب.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان هذا العام تتزامن مع ذكرى يوم الشهيد المصري التي يتم إحياؤها في التاسع من مارس من كل عام، مؤكدًا في هذا السياق أن تضحيات الشهداء الأبرار ممن قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية دفاعًا عن الأرض والكرامة، ستظل خالدة ورمزًا للصمود والعزة والتضحية.