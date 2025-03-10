شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة.. وموقف الرئيس السيسى أجهض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة، ولم تشهدها من قبل وأن الأزمات بكل صراحة التي تواجها مصر من حجم التحديات والتهديدات التى تمس الأمن القومي المصري كما يحدث الفترة الراهنة لم نر مثلها من قبل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف الدولة المصرية منها، بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأشار عبد العاطي، إلي أن مصر لم تمر فى تاريخها القديم أو الحديث بمثل هذا العدد من التحديات بالغة الخطورة التى انفجرت فى وقت واحد، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تراجعاً لدور ومؤسسات الدولة الوطنية بل وانهيارها فى بعض الحالات فى منطقتنا العربية والإفريقية، وهو وضع شديد الخطورة على الاستقرار فى المنطقة، لأن الفراغ الذى ينجم عن ضعف مؤسسات الدولة الوطنية مرشح لأن تستغله أطراف أخرى من الفاعلين دون الدول، سواء كانت جماعات إرهابية أو أذرعا لدول من خارج الإقليم، وهو أمر نلمسه فى ليبيا وسوريا واليمن، منوها كذلك بالوضع المتردى فى كل من لبنان والسودان.

وأوضح أن قناة السويس تأثرت بشكل كبيرة للغاية بسبب الأحداث في البحر الأحمر، وأن القناة كان يمر منها بشكل يومي 73 مركبا ومع الأحداث تراجع هذا الرقم إلي 13 مركبا وهو ما سبب خسائر فادحة.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد أن موقف الدولة المصرية واضح وصريح ويتمثل في رفض التهجير والعمل مسار السلام المتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية عبر حدود يونيو 1967، مضيفا :" موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسم أجهض التهجير الذي كان مخططا لها أن يتم بالقوة الأمنية".

وتابع:" مصر تعتبر ملف التهجير خط احمر تحت أي مسمى أو ذريعة مسألة تحمل مخاطر كثيرة جدا ويصفي القضية الفلسطينية" مؤكدا أن الدولة المصرية لن تشارك في ظلم الشعب الفلسطيني وهي كلمة الرئيس السيسى.