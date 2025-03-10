شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: نصر العاشر من رمضان شاهد على تحويل الهزيمة إلى انتصار والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب الوعي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، قائلا " إلى من حملوا هم التحرير بقلوب مؤمنة وإرادة صلبة..إلى من دفعوا فاتورة إعادة البناء بكل عزم وتفانٍ بعد محطة تاريخية شكلت منعطفًا مصيريًا..تحية إجلال لشعب بات يقظا يراقب بدقة خطوات الوقوف مجددا وضحى وعمل وصبر حتى أعاد بناء قواته المسلحة من جديد بعد تجربة مريرة ليكتب بدمائه وتضحياته فصلاً جديدًا من الكرامة والعزة".

وقال حزب الوعي، إن ذكرى 10 رمضان ليست مجرد يوم في التاريخ بل هي شهادة على أن الهزيمة يمكن أن تكون بداية للنهوض وأن الألم يولد القوة، لافتا إلى أن حرب أكتوبر كانت باب التغيير ليس في مصر وحدها بل في المنطقة والعالم كله وأعادت للأمة إيمانها بإمكانية تحويل الهزيمة إلى انتصار والمحنة إلى منحة.

واعتبر حزب الوعي أن تلك الذكرى العظيمة قد فتحت مسارًا سياسيًا واعدًا بعد سنوات من الجمود لتبدأ رحلة الإصلاح والتطوير التي مازالت مستمرة بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، قائلا "اليوم ونحن نحتفي بهذه الذكرى الخالدة نؤكد أن مسيرة الشعب المصري لم تتوقف عند حدود العسكرية أو السياسة بل امتدت لتعانق أحلامًا أكبر في البناء والازدهار ومواصلة السير على درب الإصلاح دون تردد أو تراجع".

وتابع : فليبقى شعب مصر رمزًا للعطاء والصمود وليظل نموذجًا يُحتذى لكل من يؤمن أن الإرادة تصنع المستحيل..تحية لمصر وشعبها وجيشها ولروح قادتها العظام في ذكرى 10 رمضان..تحية للماضي الذي صنع المجد وللمستقبل الذي ينتظر الأعظم".