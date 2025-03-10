الصين تطلق قمراً صناعياً تجريبياً لتكنولوجيا الاتصالات

ابوظبي - سيف اليزيد - أرسلت الصين قمراً صناعياً تجريبيا جديداً لتكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين في وقت مبكر من اليوم الاثنين "بالتوقيت المحلي".

وذكرت صحيفة الشعب أونلاين، أنه تم إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -3بي"، ودخل المدار المخطط له، ما يشير إلى نجاح عملية الإطلاق، حسبما ذكر مركز الإطلاق.

وأضاف المركز أن القمر الصناعي سيُستخدم بشكل أساسي في إجراء اختبارات تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وفائقة السرعة.