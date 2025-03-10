شكرا لقرائتكم خبر عن مشيدًا بالمحادثات الأولى.. زيلينسكي يؤكد زيارته للمملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل



وبعد إجراء أول محادثات استكشافية بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين في السعودية بشأن مسار محتمل لتحقيق السلام في أوكرانيا، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوجه إلى جدة.

وقال زيلينسكي، مساء يوم الأحد، في خطابه اليومي المصور عبر حسابه على تطبيق إكس: "سنواصل العمل من أجل السلام، غدًا سأزور السعودية". نجاح المحادثات الأولى وأضاف زيلينسكي أن المحادثات الأولى بين المفاوضين كانت مرضية بالفعل، قائلًا: "نأمل في تحقيق نتائج، سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالدعم الإضافي".

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المحادثات مع أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يغادر إلى جدة اليوم الاثنين لمناقشة حل محتمل مع الجانب الأوكراني للحرب الروسية على البلاد، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاضرين في الاجتماع بالسعودية، بالإضافة إلى زيلينسكي، رئيس موظفيه أندري يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبيها، ووزير الدفاع روستم أوميروف. مساعدات أوروبية إضافية وقال زيلينسكي في خطابه: اليوم، أفاد وزير الدفاع عمروف عن لقاءاته واتصالاته مع الشركاء فيما يتعلق بحزم الدعم الجديدة، بولندا تستعد لحزم دعم إضافية وتواصل مشاركتها في مبادرة الذخيرة التي تقودها جمهورية التشيك.

أما عن ألمانيا فأضتاف: نتوقع سرعة تسليم أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T وذخائرها، ومن الأهمية بمكان أن تدرك ألمانيا دورها كأحد الركائز الأمنية الرئيسية لأوروبا والعالم الحر الحديث، ونحن نقدر ذلك بشدة.



وعن الاتحاد الأوروبي، قال: نحن نعمل على المستوى المؤسسي للاتحاد الأوروبي لمعالجة النقص الحالي في الإمدادات، وهناك استعداد من هولندا لمواصلة الاستثمار في إنتاج الأسلحة في أوكرانيا.

واختتم حديثه قائلًا: نتوقع من دول شمال أوروبا وبحر البلطيق الدعم الكامل، ما يعني حزم مساعدات جديدة، واستثمارات جديدة في إنتاج الأسلحة، ومبادرات سياسية جديدة من شأنها أن تعزز قوة كل من أوكرانيا وأوروبا. الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه سيزور المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، وأنه خلال الزيارة سيواصل العمل من أجل تحقيق السلام.وبعد إجراء أول محادثات استكشافية بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين في السعودية بشأن مسار محتمل لتحقيق السلام في أوكرانيا، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوجه إلى جدة.وقال زيلينسكي، مساء يوم الأحد، في خطابه اليومي المصور عبر حسابه على تطبيق إكس: "سنواصل العمل من أجل السلام، غدًا سأزور السعودية".وأضاف زيلينسكي أن المحادثات الأولى بين المفاوضين كانت مرضية بالفعل، قائلًا: "نأمل في تحقيق نتائج، سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالدعم الإضافي".ويشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المحادثات مع أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يغادر إلى جدة اليوم الاثنين لمناقشة حل محتمل مع الجانب الأوكراني للحرب الروسية على البلاد، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاضرين في الاجتماع بالسعودية، بالإضافة إلى زيلينسكي، رئيس موظفيه أندري يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبيها، ووزير الدفاع روستم أوميروف.وقال زيلينسكي في خطابه: اليوم، أفاد وزير الدفاع عمروف عن لقاءاته واتصالاته مع الشركاء فيما يتعلق بحزم الدعم الجديدة، بولندا تستعد لحزم دعم إضافية وتواصل مشاركتها في مبادرة الذخيرة التي تقودها جمهورية التشيك.أما عن ألمانيا فأضتاف: نتوقع سرعة تسليم أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T وذخائرها، ومن الأهمية بمكان أن تدرك ألمانيا دورها كأحد الركائز الأمنية الرئيسية لأوروبا والعالم الحر الحديث، ونحن نقدر ذلك بشدة.وعن الاتحاد الأوروبي، قال: نحن نعمل على المستوى المؤسسي للاتحاد الأوروبي لمعالجة النقص الحالي في الإمدادات، وهناك استعداد من هولندا لمواصلة الاستثمار في إنتاج الأسلحة في أوكرانيا.واختتم حديثه قائلًا: نتوقع من دول شمال أوروبا وبحر البلطيق الدعم الكامل، ما يعني حزم مساعدات جديدة، واستثمارات جديدة في إنتاج الأسلحة، ومبادرات سياسية جديدة من شأنها أن تعزز قوة كل من أوكرانيا وأوروبا.