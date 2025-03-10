شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف ركابها.. تحطم طائرة صغيرة قرب مطار في بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

كرة نارية ضخمة

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة صغيرة ذات محرك واحد كانت تقل 5 أشخاص واشتعلت فيها النيران مساء يوم الأحد في موقف سيارات تابع لمجمع سكني لكبار السن، بالقرب من مطار صغير في ولاية بنسلفانيا.لكن جميع من كانوا على متنها نجوا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون وشهود.ووقع الحادث المروع نحو الساعة 3 من مساء يوم الأحد (1900 بتوقيت جرينتش) جنوب مطار لانكستر في بلدة مانهايم، وفقًا لرئيس الشرطة دواين فيشر، الذي قال للصحفيين في إفادة مسائية إن جميع الضحايا الخمسة نُقلوا إلى المستشفى، لكن لم يكشف عن حالتهم بعد.كما أكد أن أحدا ممن كانوا على الأرض لم يصب بأذى.وكان برايان بيبكين يقود سيارته بالقرب من الموقع عندما لاحظ أن الطائرة الصغيرة كانت ترتفع قبل أن تنحرف فجأة إلى اليسار.وأضاف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): الطائرة هوت بشكل عمودي على مقدمتها، وكان هناك انفجار فوري وكرة نارية ضخمة.وأكدت إدارة الطيران الإتحادية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة من طراز بيتشكرافت بونانزا، وكانت تحمل 5 ركاب.وكشفت تسجيلات صوتية لبرج المراقبة الجوية أن الطيار أبلغ عن وجود باب مفتوح بالطائرة وطلب العودة للهبوط.وبعد أن سمح له المراقب الجوي بذلك، سُمع أحدهم في التسجيل وهو يصرخ: "اسحب الطائرة للأعلى"، قبل أن يضيف شخص آخر بعد لحظات: "الطائرة سقطت خلف مبنى المحطة، في منطقة موقف السيارات".وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستجري تحقيقًا في الحادث.