بريطانيا ملحدة لأول مرة في تاريخها.. الملحدون أكثر من المؤمنين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: للمرة الأولى في تاريخها، دخلت المملكة المتحدة "عصر الإلحاد" – حيث أصبح عدد الملحدين أكبر من عدد الأشخاص الذين يؤمنون بوجود إله. والآن يعتقد العلماء أنهم يعرفون السبب الذي يجعل الناس يبتعدون عن الدين. وفقا للباحثين من جامعة فيينا، يجد العديد من الناس الممارسات الروحية مملة.

وفي دراستهم، أجرى الباحثون استطلاعا لآراء أكثر من 1200 شخص بالغ حول تجاربهم مع خمس ممارسات روحية شائعة، بما في ذلك اليوغا، والحج، والخطب الكاثوليكية. وكشفت نتائجهم أن العديد من الأشخاص أفادوا بأنهم يشعرون بالملل أثناء هذه الممارسات.

ووفقا للباحثين، فإن الملل قد يكون له تأثير سلبي على الدافع واليقظة أثناء الممارسات الروحية. علاوة على ذلك، فإنه يمكن أن "يخفف بشكل خطير" أي آثار إيجابية.

وقال الدكتور توماس جوتز، المؤلف الأول للدراسة: "تظهر أبحاثنا أن الملل في السياقات الروحية يمكن أن يشكل عقبة خطيرة، مما يقلل من القوة التحويلية لهذه الممارسات". لقد تمت دراسة عاطفة الملل على نطاق واسع. وفقاً لما نقلته صحيفة "دايلي ميل" اللندنية.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة Communications Psychology ، أوضح الباحثون أن "السبب الرئيسي لإهمال الملل الروحي قد يكون أنه من غير المتوقع نظريًا أن تكون السياقات الروحية مملة على الإطلاق".

عادةً ما ينخرط الناس في هذه السياقات طواعية وبدافع كبير، سعياً وراء المعنى والوفاء والقيم في حياتهم.

ولمعالجة هذه الفجوة البحثية، أجرى الباحثون استطلاعا لآراء 1267 شخصا بالغا حول تجاربهم مع خمس تجارب روحية نموذجية - اليوغا، والتأمل، واللقاءات الصامتة، والخطب الكاثوليكية، والحج.

الحج الأقل مللاً

وكشفت النتائج أن الحج كان الأقل مللاً من بين التجارب الروحية الخمس. في المقابل، تم تصنيف الخطب الكاثوليكية على أنها الأكثر مللاً. أما بالنسبة لسبب قول المشاركين إن التجارب الروحية مملة، فقد اكتشف الباحثون ثلاثة أسباب رئيسية.

وأوضح الباحثون أن "النتائج تظهر أن المحفزات الأساسية للملل الروحي هي في الواقع الشعور بالإفراط في التحدي أو عدم التحدي بشكل كاف، فضلاً عن الافتقار إلى الأهمية الشخصية لأولئك الذين يمارسون النشاط الروحي".

ورغم أن الخطب الكاثوليكية صُنفت على أنها الأكثر مللاً، يقول الباحثون إن هذا ربما لا يثني الناس عن الذهاب إلى الكنيسة.

وأوضحوا أن "العديد من المشاركين قد يحضرون الخدمات الكاثوليكية لأسباب لا علاقة لها بالعظة، مثل الاستمتاع بغناء الترانيم أو العناصر الهادئة في الخدمة".

وبالتالي، قد يتسامح بعض الحضور مع الخطبة، حتى لو كانت مملة، من أجل تجربة الجوانب الأخرى من الخدمات التي يستمتعون بها. وبناءً على النتائج، يدعو الباحثون المعلمين الروحيين إلى إيجاد طرق جديدة لتعزيز قيمة ممارساتهم.

وأضاف الدكتور جوتز: "من المهم تكييف الممارسات الروحية بشكل فردي والتأكيد مرارًا وتكرارًا على أهميتها ومعناها من أجل تعزيز قيمتها التحويلية لمجتمعنا".

"يجب على المعلمين الروحيين الحفاظ على حوار نشط مع المشاركين في الممارسة الروحية حول الشعور بالتحدي المفرط أو التحدي غير الكافي، وعلاوة على ذلك، ينبغي لهم التأكيد على أهمية الممارسة الروحية لتحقيق حياة مرضية."

بريطانيا أقرب إلى الإلحاد

وتأتي الدراسة بعد وقت قصير من كشف بحث أن المملكة المتحدة لديها الآن عدد أكبر من الملحدين مقارنة بالأشخاص الذين يؤمنون بوجود إله. وأظهرت أرقام من عام 2008 أن 41.8 في المائة من البريطانيين يؤمنون بالله بينما 35.2 في المائة لا يؤمنون به.

وفي غضون عقد من الزمن، وبحلول عام 2018، انعكس هذا الوضع، حيث آمن 35.2% من الناس بذلك، بينما لم يؤمن 42.9% منهم بذلك.

وقالت الدكتورة لويس لي، من قسم الدراسات الدينية في جامعة كينت، والتي قادت الدراسة: "إن المملكة المتحدة تدخل عصرها الملحد الأول".

"في حين أن الإلحاد كان بارزًا في ثقافتنا لبعض الوقت - سواء من خلال كارل ماركس، أو جورج إليوت، أو ريكي جيرفيس - إلا أنه الآن فقط بدأ عدد الملحدين يفوق عدد المؤمنين بالله لأول مرة في تاريخنا."