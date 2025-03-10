شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: يوم الشهيد مناسبة لتجديد العهد والوعد بمواصلة المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن يوم الشهيد هو مناسبة لتجديد العهد والوعد بمواصلة المسيرة التي بدأها هؤلاء الأبطال دفاعًا عن أرض مصر وكرامتها.

وقال عبد العزيز: "يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو رمز للصمود والعطاء، وتأكيد على أن مصر لن تنسى أبدًا أبناءها الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتبقى رايتها عالية ومصانة."

وأضاف عبد العزيز أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في ذاكرة الأمة، وأن الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة السير على دربهم، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار، ودحر الإرهاب والتطرف الذي يحاول النيل من وحدة الوطن وسلامة أراضيه. وأوضح: "الدماء التي روت تراب مصر هي شهادة للتاريخ بأن الشعب المصري لن يقبل التراجع أو الاستسلام أمام أي تهديد، وأن تضحيات الشهداء هي النبراس الذي ينير طريقنا نحو المستقبل."

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذه المناسبة هي فرصة لتجديد الدعم الكامل للقوات المسلحة المصرية والشرطة، التي تبذل الغالي والنفيس في حماية الوطن ومواجهة التحديات التي تهدد أمنه القومي.

كما دعا إلى تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لأسر الشهداء الذين دفعوا الثمن الأغلى من أجل أمن مصر واستقرارها.

وقال: "القوات المسلحة هي الدرع الواقي للوطن، وتضحياتها المستمرة هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية والاستقرار، ومن واجبنا جميعًا الوقوف خلفها بكل ما نملك من قوة وإرادة."

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة سيواصل دعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن مصر، وتكريم الشهداء الذين كتبوا بدمائهم صفحة مجيدة من تاريخ هذا الوطن.

وأضاف: "نحن مدينون لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم لكي نعيش في أمان، وستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا، ونعدهم بأن نواصل المسيرة حتى تتحقق كل أحلامهم في مصر آمنة ومستقرة ومزدهرة."