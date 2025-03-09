الكهرباء والمياه هدفا إسرائيل بعد وقف مساعدات قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، أنها ستقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد أسبوع من وقف جميع الإمدادات الأساسية عن أكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع. ولم تتضح بعد التداعيات الكاملة لهذا القرار، لكن محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية.

والرسالة التي وجهها وزير الطاقة الإسرائيلي إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية تأمرها بالتوقف عن تزويد غزة بالطاقة، في تصعيد إضافي للأزمة. وكانت إسرائيل قد حذرت سابقًا من أن المياه والكهرباء قد تكونان الهدف التالي بعد وقف الإمدادات الأساسية.

تعثر المفاوضات

وتسعى إسرائيل، من خلال هذه الإجراءات، إلى الضغط على حركة حماس للقبول بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي انتهت أواخر الأسبوع الماضي. وتطالب تل أبيب بالإفراج عن نصف الرهائن المتبقين في غزة مقابل الدخول في مفاوضات بشأن هدنة دائمة، إلا أن حماس تطالب بالبدء الفوري في المرحلة الثانية، التي تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة، إضافة إلى جثث 35 آخرين. ومع انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات بوساطة مصرية دون تحقيق تقدم، أكدت الحركة تمسكها بموقفها، داعيةً إلى بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

تفاقم الأوضاع

ويعاني القطاع من دمار واسع نتيجة الحرب، ويعتمد السكان حاليًا على المولدات الكهربائية والألواح الشمسية لتوفير جزء محدود من احتياجاتهم من الطاقة. ومع استمرار القيود الإسرائيلية، أبلغ الفلسطينيون عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

هدنة محتملة

وفي سياق متصل، كشف البيت الأبيض عن محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، وسط توقعات بتمديد الهدنة. وأكد المبعوث الأمريكي آدم بوهلر، في مقابلة مع شبكة CNN، أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد يشمل الإفراج عن الأسرى ونزع سلاح حماس، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

من يحكم غزة

وعلى الصعيد السياسي، جددت حماس دعمها لمقترح تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة، على أن تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية. لكن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة في غزة، دون أن تقدم بديلًا واضحًا لنظام الحكم المستقبلي في القطاع.

حصيلة الضحايا

وأدى هجوم حماس في أكتوبر 2023 إلى مقتل نحو 1200 شخص داخل إسرائيل، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة، أُطلق سراح معظمهم في صفقات تبادل. في المقابل، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، بينما لم يتم الكشف عن عدد القتلى من المسلحين.

وفي ظل انقطاع الإمدادات، تتزايد المخاوف من كارثة إنسانية وشيكة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والوقود، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.

أهداف إسرائيل من قطع الإمدادات والكهرباء والمياه عن غزة

1. الضغط على حماس لإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن.

2. إضعاف المقاومة عبر استنزاف قدراتها اللوجستية وتعقيد إدارة الحياة في القطاع.

3. خلق أزمة إنسانية للضغط على المجتمع الدولي ودفعه للتأثير على قرارات حماس.

4. تقويض قدرة الحكومة المحلية في غزة على توفير الخدمات الأساسية وزعزعة استقرارها.

5. زيادة معاناة السكان لدفعهم إلى فقدان الثقة في حماس وإثارة الغضب الداخلي ضدها.

6. استخدام الأزمة كورقة تفاوضية في أي محادثات مستقبلية بشأن الهدنة أو التسويات السياسية.