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مركز الملك سلمان يقدم وجبات الإفطار للصائمين في جنوب غزة

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مركز الملك سلمان يقدم وجبات الإفطار للصائمين في جنوب غزة

في مشهدٍ يعكس روح العطاء والتكافل خلال الشهر الفضيل، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرةً لتوزيع وجبات الإفطار، والمياه، والتمور على الصائمين في الطرق والمفترقات الرئيسية جنوب قطاع غزة.

وعلى امتداد الطرقات، كان المتطوعون يوزعون وجبات الإفطار على المارة، حيث حملت كل وجبةٍ رسالة تضامن وأمل، تخفّف من وطأة المعاناة وترسّخ قيم التآخي والرحمة التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإغاثية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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