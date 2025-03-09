وعلى امتداد الطرقات، كان المتطوعون يوزعون وجبات الإفطار على المارة، حيث حملت كل وجبةٍ رسالة تضامن وأمل، تخفّف من وطأة المعاناة وترسّخ قيم التآخي والرحمة التي يجسدها شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإغاثية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يقدم وجبات الإفطار للصائمين في جنوب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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