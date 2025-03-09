وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، خلال استقباله وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الإفريقية صقر القرشي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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