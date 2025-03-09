ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إريتريا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من فخامة رئيس إريتريا، إسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، خلال استقباله وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الإفريقية صقر القرشي.