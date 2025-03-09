شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف عن آخر تطورات الصراع في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

صراع الكونغو الديموقراطية

اتهامات لرواندا

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، أن مستشفيات وبنى تحتية مدنية أخرى استُهدفت في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الصراع المتصاعد جراء التمرد الذي تخوضه جماعة "إم 23" المسلحة ضد الحكومة.وأكدت الأمم المتحدة إحراز مقاتلي "إم 23" بدعم من القوات الرواندية تقدما كبيرًا في المنطقة منذ يناير، حيث استولوا على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين ما دفع مئات آلاف السكان إلى النزوح.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نشر السبت "في الفترة بين الأول والثالث من مارس، استهدفت جهات مسلحة العديد من المستشفيات في تصعيد للعنف ضد المراكز الطبية والعاملين الصحيين".وأكد أن الأمن في غوما مهدد بسبب "عودة الأعمال الإجرامية بينها سطو على منازل وسرقات وهجمات"، مضيفًا أن مستشفيات ومدارس اضطرت أيضا إلى إغلاق أبوابها في مناطق أخرى.وأفاد بأن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا في اشتباكات بين حركة "إم23"وجماعات معادية لها في منطقة ماسيسي بين 18 و25 شباط/فبراير، كما نزح أكثر من 100 ألف شخص مؤخرًا.وتتهم حكومة الكونغو الديموقراطية رواندا بدعم حركة "إم23" للاستيلاء على أراض غنية بالمعادن، وتنفي رواندا أي انخراط لها في النزاع.كما تتحدث عن تهديد تشكله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو الذين تعدهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.