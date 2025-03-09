شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تواصل جهودها الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، قامت جمعية رسالة الخيرية بتوزيع 5075 وجبة إفطار صائم في عدة مناطق بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، شملت عملية التوزيع العديد من الأماكن مثل مركز وقرية عرب غنيم بحلوان، عين الصيرة، طريق 100، عزبة خير الله في م المنطقة القديمة، أبو سليمان، عبد القادر، الكنيج بالإسكندرية، عرب أبو عريضة، عرب غمازة الصف، أوسيم، مصدق، ومناطق أخرى في القاهرة، وشارك في التوزيع 345 متطوعًا حيث استفاد من هذه الوجبات 5075 شخصًا.

كما قامت الجمعية بتوزيع 1200 شنطة غذائية في عدة محافظات أخرى، تشمل القليوبية، البحيرة، المنوفية، بني سويف، والجيزة. تم توزيع هذه الشنط في مناطق مثل قرية أجهور الصغري بالقناطر، عزبة علي الروضة، سمادون بإشمون، قاي في اهناسيا، نجوع العرب في الصف، كفر داود بالسادات، أبو رويش، ومنشاة فاضل في العياط، استفاد من هذه المساعدات 1200 أسرة ، حيث شارك في التوزيع 344 متطوعًا.

وفي خطوة أخرى من خطوات التوزيع، قامت المؤسسة بتقديم وجبات إفطار على المارة في مناطق القاهرة والإسكندرية، حيث استفاد منها 725 شخصًا، وشارك في هذه العملية 31 متطوعًا.

تؤكد رسالة على استمرارية جهودها في هذا المجال لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف المحافظات، وتعرب عن شكرها العميق لجميع المتطوعين الذين ساهموا في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية.