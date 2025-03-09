شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو التحالف الوطني يجوبون المحافظات لتوزيع كراتين رمضان والان مع تفاصيل الخبر

واصلت فرق عمل ومتطوعي مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع المصرية للاتصالات "WE"، توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، ضمن مبادرة "قلوبنا أقرب".

وأكد أ.هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن فرق عمل المؤسسة والمتطوعين عملوا بكل جهد لتوزيع الكراتين على الأسر المستحقة في منازلهم، بالتعاون مع العديد من الجمعيات القاعدية المنتشرة في القرى المستهدفة.

وتضمن التوزيع العديد من القرى في عدة محافظات، حيث بدأت المبادرة في محافظة الفيوم من قري سيف النصر، وقوته، والخلطة، والشيمى، والصفيح بمركز يوسف الصديق، وكذلك في قري الحبون، الرغاي، وخلف، والسليين، والبوره، والحلفايه، والتوفيقية، وحسن أغا بمركز سنورس. كما تم توزيع الكراتين في قري أبو جنشو، وكفر عمرو، والبوره، وشكشوك، والزغيبي، والطماوى، والحرجاوية، وقصر بياض بمركز أبشواى. وفي محافظة البحيرة، شملت البداية قرى منشأه علوبه، وزاويه صقر، وكوم تروجى، وتروجى بمركز أبوالمطامير، وفي الأقصر، تم توزيع الكراتين في قرى الطارف، والسيول، والرواجح، وجزيرة القرنة، والعبابدة، وقبلي قامولا بمركز القرنة.

وأوضح هاني عبدالفتاح أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات "WE" يهدف إلى تقديم الدعم للعديد من الأسر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع.