شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل دعمها التنموي بخدمات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود مؤسسة أبو العينين وحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل المؤسسة تقديم خدماتها المتنوعة بمحافظة الجيزة، مساهمةً في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

أولًا: القطاع الطبي

قدّمت المؤسسة دعمًا طبيًا يشمل توفير أكياس دم، أدوية، تحاليل وإشاعات للأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى محافظة الجيزة، وبلغ عدد المستفيدين 200 شخص.

ثانيًا: القطاع الاجتماعي

دعمت المؤسسة الفتيات المقبلات على الزواج من خلال تجهيز العرائس، بالإضافة إلى مساندة المرأة المعيلة، لمساعدتها في تحمل أعباء الحياة، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 أسر.

ثالثًا: القطاع الغذائي

في إطار شهر رمضان الكريم، قامت المؤسسة بتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز وقرى محافظة الجيزة، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 1500 أسرة.

وحرصت المؤسسة على توفير وجبات ساخنة لمرضى الفشل الكلوي بمراكز وقرى محافظة الجيزة، بإجمالي 5000 وجبة إفطار و2000 وجبة سحور، وذلك ضمن جهودها المستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا غذائيًا.

واستمرارًا لنهج التكافل خلال شهر رمضان المبارك، تواصل المؤسسة تشغيل المائدة المتنقلة، التي تجوب الشوارع خلال وقت الإفطار، لتوزيع الوجبات على الصائمين والمسافرين والفئات الأكثر احتياجًا، في صورة تجسد قيم الرحمة والتضامن الاجتماعي.

رابعًا: الدعم النقدي

وفّرت المؤسسة معاشات شهرية للسيدات الأولى بالرعاية لمساعدتهن على مواجهة تحديات الحياة وتحسين مستوى معيشتهن، حيث بلغ عدد المستفيدات 250 سيدة.

وتؤكد مؤسسة أبو العينين استمرارها في تقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إيمانًا منها بأهمية التكافل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

