شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العجوز: المرأة المصرية أقوى وأكثر إصرارًا على تحقيق أحلامها في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، أن اليوم العالمي للمرأة تتويج لكل سيدة في مجتمعها، مشيدة بالإنجازات الكبيرة التي تحققت للمرأة المصرية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وضعت تمكين المرأة في صلب أولويات الدولة المصرية.

وأوضحت إيمان العجوز، في بيان لها، أن الرئيس السيسي قاد تحولًا تاريخيًا في تعزيز دور المرأة في المجتمع، من خلال إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية لم تكن مجرد حبر على ورق، بل ترجمت إلى إجراءات ملموسة، مثل زيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلى نسبة غير مسبوقة، حيث أصبحت المرأة تشغل ما يقرب من ربع مقاعد مجلس النواب، وهو إنجاز يُحسب للقيادة السياسية.



كما أشادت بالإصلاحات التشريعية التي تمت تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي عززت من حقوق المرأة وحمايتها، مثل تعديل قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم التحرش والعنف ضد المرأة. وأكدت أن هذه الإصلاحات لم تكن فقط لحماية المرأة، بل أيضًا لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، من خلال برامج الدعم التي تستهدف المرأة المعيلة وريادة الأعمال النسائية.

وشددت على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو دليل على أن المرأة المصرية ليست فقط شريكًا في التنمية، بل هي أيضًا عماد المستقبل، مؤكدة : "تحت قيادة الرئيس السيسي، أصبحت المرأة المصرية أقوى وأكثر إصرارًا على تحقيق أحلامها، ونحن على ثقة بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات لصالح المرأة والوطن".