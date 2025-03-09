شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني تستخدم 72 طن لحوم بمبادرة "مطابخ الخير" والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ مبادرتها "مطابخ الخير"، لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وتستهدف المبادرة 30 رأس ماشية في ثلاثة أيام أسبوعيًا، مما يوفر 8,750 كيلو جرام من اللحوم الطازجة يوميًا، بإجمالي 17,500 كيلو جرام أسبوعيًا، ويستمر هذا العمل طوال شهر رمضان، لتقديم 72 طنًا من اللحوم للأسر المستحقة.

وتعكس تلك المبادرات التزام مؤسسات التحالف الوطني بتقديم الدعم الغذائي وتعزيز التكافل الاجتماعي، في إطار استراتيجيتها لدعم التنمية المستدامة في مصر.