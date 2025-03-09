أميركا تسحب موظفيها غير الأساسيين من جنوب السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في جنوب السودان بمغادرة البلاد، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد، في ظل الأحداث الجارية هناك.

وتعرضت مروحية للأمم المتحدة، الجمعة، لإطلاق نار أثناء محاولتها إنقاذ عسكريين في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة اثنين بجروح.

كما قُتل جنرال في جيش جنوب السودان وضباط آخرون في محاولة الإنقاذ، على ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى جنوب السودان الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أنها "أمرت في الثامن من مارس 2025 برحيل موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من جنوب السودان".