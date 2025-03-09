شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: يوم الشهيد شهادة اعتزاز لتضحيات الأبطال من أجل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

رفع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل أسمى آيات الشكر والعرفان لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لتراب الوطن، وذادوا عن أمنه واستقراره في أسمى معاني التضحية والفداء.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إننا في حزب المصريين الأحرار، إذ نستحضر ذكرى هؤلاء الأبطال، نؤكد على أن تضحياتهم وملاحمهم العظيمة لن تذهب سدى، بل ستظل حية في قلوب المصريين أجيالاً بعد أجيال، مضيفًا أن الشهداء هم رمز الصمود والتحدي، ومن خلالهم نحيا اليوم في أمن وأمان، على أرض تفتخر بتضحيات أبنائها.

وفي هذا السياق، أكد أن تضحيات شهدائنا ستكون دافعًا لمزيد من العمل والجد، ودعوة للمضي قدمًا في مسيرة البناء والتطور التي يشهدها وطننا الغالي.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار، تحت قيادة النائب الدكتور عصام خليل، أن تضحيات أبطال الواجب الوطنى ستظل خالدة في تاريخ مصر الأبية، ودعم وتعضيد أسر الشهداء لا يتوقف عند ذكرى شهيد، بل هو مسؤولية مستمرة على مدار العام.

وفي هذه الذكرى العطرة، يتعهد حزب المصريين الأحرار أنه سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من أجل بناء مصر العصرية التي تحقق الرخاء والتنمية لجميع أبنائها، مستلهمين في ذلك روح الشهداء وتضحياتهم الجليلة.