شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: يوم الشهيد فرصة لتجديد العهد والوفاء لدماء أبطالنا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة عظيمة لتجديد العهد والوفاء لذكرى أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة وجموع الشعب الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة وآمنة ومستقرة، وتسير في دروب البناء والتنمية برؤية استراتيجية وطنية تحت قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن هؤلاء الأبطال صدقوا العهد وقدموا كل غالٍ ونفيس من أجل وطنهم، ليخلدهم التاريخ في أنصع صفحاته، مشددة على أن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.

وأضافت مديح أن هذه المناسبة الوطنية تجسد معاني التضحية والفداء، مؤكدة التزام حزب مصر أكتوبر بالتمسك بالهدف النبيل الذي ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات.

وشددت على ضرورة تجديد العهد على تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء، إكراما لما قدمه أبناؤهم من بطولات عظيمة ستظل فخرا للأجيال القادمة، داعية الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر من كيد الأعداء وشرور المتربصين، ويوفق قيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية لما فيه صالح البلاد.