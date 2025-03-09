روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، سيطرتها على قريتين أوكرانيتين، الأولى في منطقة سومي شمالا والثانية في منطقة دونيتسك شرقا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية "كوستيانتينوبيل"، على بعد نحو 50 كيلومترا غرب مدينة دونيتسك، بينما تتقدم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد.

كما أفادت، في بيان منفصل، بأن قواتها سيطرت على قرية "نوفينكي" الصغيرة في منطقة سومي الأوكرانية الواقعة قبالة كورسك الروسية.

ويؤكد هذا الإعلان معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يشن هجوما واسع النظاق في منطقة سومي.

ونفت كييف، أمس السبت، أي تقدم للقوات الروسية، مشيرة إلى أن جيشها تصدى لهجمات مجموعات صغيرة تحاول عبور الحدود.

وقالت روسيا أيضا إن قواتها استعادت السيطرة على قرية "ليبيديفكا" في منطقة كورسك.

وباستعادة السيطرة على "ليبيديفكا"، تقترب القوات الروسية من استعادة بلدة "سودزا" التي تبعد نحو 10 كيلومترات وتسيطر عليها أوكرانيا.

وتوغلت أوكرانيا، بشكل مفاجئ، في منطقة كورسك في أغسطس الماضي، وسيطرت على أراض داخل روسيا.

لكن روسيا استعادت منذ ذلك الحين أكثر من ثلثي هذه الأراضي.