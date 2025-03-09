نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلعت حرائق غابات سريعة في مساحة كبيرة من الأراضي في لونج آيلاند بولاية نيويورك، السبت، حيث ساعدت الرياح العاتية على انتشارها، مما أسفر عن تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء وإخلاء قاعدة عسكرية وإغلاق طريق سريع رئيسي.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ وقالت إن الوكالات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق في منطقة "باين بارنز"، وهي منطقة غابات تضم بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك.

وقالت هوشول، لمحطة "نيوز 12" التلفزيونية في لونج آيلاند، أن "الأمر لا يزال خارج نطاق السيطرة الآن. نرى أشخاصاً يتم إجلاؤهم من منطقة ويستهامبتون". وقال مسؤولون إنه تم احتواء ثلاثة من أصل أربعة حرائق بالكامل، فيما تم احتواء حريق في ويستهامبتون بنسبة 50%. واحترق مبنيان تجاريان جزئياً.