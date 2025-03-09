شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب اليونان والان نبدء بالتفاصيل

زلزال باكستان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة جنوب اليونان.وذكر معهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا أن الزلزال وقع عند الساعة 0213 صباحًا، بالقرب من "نيا فيجاليا" في منطقة إيليا، وكان على عمق 20 كيلومترًا.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر فجر أمس إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 135 كيلومترا جنوب مدينة ذهوب البلوشية، وشعر به سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان.