شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرئيس السيسى سيظل السند والداعم الأكبر للمرأة المصرية فى مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبه هند رشاد أمين سر لجنه الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن المرأة المصرية شهدت في السنوات الأخيرة خطوات غير مسبوقة نحو تحقيق المساواة والتمكين، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية التي قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أصبح للمرأة دور محوري في جميع ميادين الحياة، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو القضاء أو غيرها من المجالات، وقد تم تخصيص نسبة تمثيل نسائي في البرلمان المصري، حيث تشغل المرأة حالياً أكثر من 25% من مقاعد مجلس النواب، مما يعكس تقدير الدولة لدور المرأة في الحياة السياسية، كما تم إصدار العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في المجتمع، مثل قانون حماية الأسرة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتمكينها في سوق العمل.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لها باليوم العالمي للمرأة، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد النساء المستفيدات من برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز دورهن في الاقتصاد الوطني.

وقالت النائبة هند رشاد، إن موضوع يوم المرأة العالمي لهذا العام جاء تحت عنوان "الحقوق والمساواة والتمكين لكل النساء والفتيات" هو تأكيد على أهمية ما تم إنجازه، ولكن أيضاً دعوة لمواصلة العمل من أجل ضمان أن جميع النساء والفتيات، في كل مكان، يتمتعن بنفس الحقوق والفرص، وقالت : "نحن في مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، نؤمن أن تمكين المرأة هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تمكين المرأة هو الطريق نحو بناء وطن قوي ومزدهر، قادراً على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة ،وقالت :"نحن نؤمن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل السند والداعم الأكبر للمرأة المصرية في مسيرتها نحو مزيد من الإنجازات والمساواة".