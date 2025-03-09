شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: يوم الشهيد ذكرى خالدة والقوات المسلحة الحصن المنيع للدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ذكرى يوم الشهيد ، ستظل خالدة في وجداننا، وستبقى مصدر إلهام لمواصلة العمل والبناء من أجل مصرنا الحبيبة.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريح صحفي له الصوت، أن في يوم الشهيد، نُحيي ذكرى أبطال مصر الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم أعظم ملاحم البطولة والتضحية مؤكدا أن رجال القوات المسلحة البواسل سيظلون دائمًا درعًا للوطن وحصنه المنيع، يقدمون أرواحهم فداءً لعزته وكرامته.

ووجه رئيس لجنة الشباب ، تحية إجلال وتقدير لكل شهيد روى بدمائه أرض مصر، ولكل أسرة قدمت بطلًا من أجل أن يحيا الوطن آمنًا مستقرًا مشيرا إلي أن يوم الشهيد هو أحد الأيام الخالدة في تاريخ مصر، ويُعيد للأذهان تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدَّموا أرواحهم. ولا زالوا يقدمونها ليحيا الوطن بعزة وكرامة.

ويأتي يوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال صباح يوم 9 مارس عام 1969.



