شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "ملعب الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

تلقت لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة ا.د.سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، تظلمًا من قناة الشمس، بشأن قرار المجلس بأداء القناة مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «ملعب الشمس» لمدة شهر وكذلك منع ظهور مقدمه أحمد الشريف على شاشة القناة لنفس المدة، مع توجيه إنذار للقناة بسحب الترخيص في ضوء ما تبين من تكرار المخالفات.



وتضم لجنة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، في عضويتها كلًا من ا.د.حمدي أبو العينين، أستاذ الإعلام، والكاتب الصحفي محمد أمين، وا.د.هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام، والدكتورة لمياء محمود خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، والمستشارة ريم هندي.