شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تهنئ الشعب المصري وقواته المسلحة بذكري انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة بأسمى آيات التهاني إلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وكذا ذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في التاسع من مارس عام 1969م، وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

كما تقدم نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة بالتهنئة والتحية إلى المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، الذين سجلوا بأقلامهم ملحمة الكفاح والانتصار، وساهموا في تنوير الرأي العام بمجريات الأحداث واختلطت فيها دماؤهم بتراب هذا الوطن العظيم.



وبهذه المناسبة العظيمة، تقيم نقابة الصحفيين احتفالية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء 12 مارس 2025م، على مسرح النقابة، يحيي الحفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، حيث تشدو بعددٍ من القصائد والابتهالات الدينية والأغاني الوطنية.