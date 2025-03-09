شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ"النواب" : نعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة داخل لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنه لا يوجد سياسة ناجحة إلا كانت مرتبطة بالسياسة الداخلية، وإن مصر السياسية الخارجية لها تتمثل في التنمية وهو أيضا ما تعمل عليه السياسية الخارجية مصر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف الدولة المصرية منها، بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكد عبد العاطي، أن السياسة الخارجية لمصر تعد امتدادا للسياسة الداخلية وهناك حرص شديد على الاستجابة لأولويات المواطن المصري، وذلك فيما يتعلق بالتنمية وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وسياسة مصر الخارجية بجانب صون أمنها وحماية الأمن القومي المصرى نركز علي جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة داخل مصر، مشيرا إلى أن السفارات في الخارج تعمل على فتح أسواق للمنتجات المصرية بإدخال سلع مصرية وجذب مستثمرين للداخل، وبالفعل تمت تعاقدات مع الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن السياسة الخارجية تركز علي قضية التنمية والاهتمام بالمصريين في الخارج والجاليات التي تعد كنزا لمصر" مضيفا :" الحد الأدنى للمصريين في الخارج 10 ملايين، والأقصى 14 مليونًا، ولكن ليس هناك رقم محدد".

وأشار إلى أنه يحرص علي لقاء المصريين في الخارج في جميع زياراته، مضيفا :" نهتم بالمصريين في الخارجي ونحمي مصالحهم وفي الداخل نعمل علي حل مشكلاتهم مع الجهات المختلفة، كما لدينا أفكار ومبادرات لدعهم مثل المبادرة الأخيرة التي تم إطلاقها مع وزارة الإسكان والخاصة بوحدة سكنية".

وتابع وزير الخارجية: "يتم الآن الاستعداد للنسخة الخامسة من المؤتمر الخامس للمصريين للخارج وسوف ينطلق في شهر أغسطس المقبل ولا يقل عدد المصريين في الخارج عن 800، ولن نختار أحدا، بل من سيحضر سيكون وفقا للتسجيل، وسيكون هذا المؤتمر بحضور وزراء وسوف نسمع من المصريين في الخارج ونعقد معهم لقاءات وحوارات ".