شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى: سياسة مصر الخارجية قائمة على مصلحة وطنية واتزان استراتيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سياسية مصر الخارجية وحجم الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف الدولة المصرية منها، بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال السفير بدر عبد العاطى:"لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعد خير داعما للسياسات الخارجية المصرية، لأنهم نواب الشعب هم ضمير الأمة" وكل الرسائل تأتي من البرلمان المصري له التأثير كبير وخاصة في الخارج لأن النواب يمثلون الشعب وبالتالي رسائلهم له مصداقية في الخارج"

وتحدث عبد العاطي، عن السياسية الخارجية المصرية، قائلا:" السياسية الخارجية المصرية يقودها الرئيس السيسى وفقا لاختصاصاته كلنا نعمل علي توفير المعلومات والتقييم السليم من أجل تقدير المواقف واتخاذ القرارات الصحيحة، والعقيدة السياسية الخارجية والإطار الذي يحكمنا أرساها الرئيس السيسى بشأن السياسة الخارجية وتتمثل في الالتزان الاستراتيجي".

وأوضح أن الاتزان الاستراتيجي هو الذي يحكم السياسية الخارجية مصر، ويعني أن مصر ضد أي استقطاب ونتفاعل مع الجميع" موضحا:" مصر لها شراكات استراتيجية مع الجميع سواء أمريكا أو مع الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا وذلك رغم ما يشهده العالم من استقطاب غير مسبوق، وعلاقة مصر بالشركاء الدوليين استراتيجية، وتعمل على مجابهة الاستقطاب وتعلي من المصلحة الوطنية المصرية".

وشدد على أن الاتزان الاستراتيجي لمصر يعني عدم الانحياز ونحن لا ننخرط في أي استقطاب، وأن مصر تتعاون وتنسق مع الدول النامية ومع دول الجنوب والدول متوسطة القوة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على أن تكون صوتاً للجنوب العالمى والدول النامية، فى ظل ما يشكله هذا التكتل من مرتكز للدفع بالأجندة التنموية المصرية التى تتقاطع مع أجندة الجنوب العالمي".