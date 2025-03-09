شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على شرط 14 عاما لسن المتدرب بقانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تشترط ألا يقل سن المتدرب عن 14 عاما.

وجاء نص المادة (28) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

ورفض المجلس طلب النائب مكرم رضوان، والذي طالب أن يكون السن 15 عاما للمتدرب، لنضمن أن الطالب أتم التعليم الأساسي.

وعقب رئيس المجلس، قائلا: مصر منضمة لاتفاقية دولية بمنظمة العمل الدولية في جنيف حددت سن التدريب بـ14 عاما، ومصر ملتزمة بالاتفاقية.

ووافق المجلس على المادة 29 وتنص على أن:

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.

كما أقر المادة 30 وتنص على أن:

لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

كما وافق على المادة (31) وتنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.