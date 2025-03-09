شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب لـ"وزير الخارجية": الشعب المصري بأكمله يرفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رسالة للسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، تتضمن رأي جموع الشعب المصرى في مسألة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف الدولة المصرية منها، بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال درويش، :" رسالة الشعب المصري التي يجب أن تحملها ونحن نواب الشعب نقولها بكل وضوح لا تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء وقتي أو لحظي، مضيفا :" لا التهجير تحت أي مزاعم والشعب المصري إيده في إيدك وإيد القيادة السياسية لرفض التهجير" مؤكدا أن ملف التهجير غير قابل للمساومة".