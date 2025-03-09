مصرع 13 شخصاً في الأرجنتين بسبب الأمطار الغزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة باهيا بلانكا الساحلية، الواقعة جنوب غرب الأرجنتين.

وأفادت السلطات المحلية بأنه تم التعرف على هوية 11 من الضحايا، فيما لا يزال البحث جارياً عن فتاتين صغيرتين جرفتهما السيول، وفق ما صرحت به وزيرة الأمن القومي باتريسيا بولريتش، التي وصفت المدينة بأنها "مدمرة".

وفي ظل استمرار عمليات الإنقاذ، أكدت السلطات البلدية أنها لا تستبعد ارتفاع عدد الضحايا، نظرا لحجم الكارثة المناخية التي أسفرت عن فيضانات غير مسبوقة، حيث شهدت المنطقة هطول 400 ملم من الأمطار في ثماني ساعات فقط، وهو ما يعادل المعدل السنوي للمتساقطات.وكانت السلطات قد أعلنت عن إجلاء نحو 850 شخصا، فيما لا تزال الجهود مستمرة لمواجهة تداعيات العاصفة التي تعد الأكبر منذ عام 1930.

وسبق أن شهدت المدينة أحداثا مناخية قاسية، حيث تعرضت في نهاية عام 2023 لعاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح سرعتها 150 كلم/ساعة، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا بعد انهيار سقف أحد النوادي الرياضية.