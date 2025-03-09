سفارة المملكة في فرنسا تحتفي باليوم العالمي للمرأة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الفرنسية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة، أقامت ندوة بعنوان: “المرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ومنجزات”، شاركت فيها كل من عضوتي مجلس الشورى رائدة أبونيان والدكتورة عهود الشهيل، وعضوة مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتورة سارة الفيصل، وعضوتي البرلمان الفرنسي نائبتي رئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية في البرلمان اميليا لاكرافي وايستيل يوسوفا.

وافتتحت حرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فاطمة الرويلي، الندوة بكلمة قدمت فيها نبذة على ما تحظى به المرأة السعودية من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – منوهةً بما حققته من منجزات واسعة في ظل رؤية المملكة 2030 ، وما تتضمنه من دعم وتمكين للمرأة، وعلى مختلف الأصعدة.

ثم قدمت المتحدثات خلاصة تجاربهن ودراساتهن حول ما تحققه المرأة السعودية من نجاحات ملموسة وما تحظى به من دعم ورعاية.

واختتمت الفعالية بمعرض فنون للتشكيلية السعودية نورة بن سعيدان قدمت فيه نبذة عن أعمالها الفنية.

حضر الندوة عدد من السفيرات والدبلوماسيات والبرلمانيات الفرنسيات ورئيسات المنظمات المعنية بشؤون المرأة ونساء المجتمع الفرنسي.

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