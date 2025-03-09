شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: يوم الشهيد تجسيد لقصة كفاح الشعب المصرى وتضحيات أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا أن يوم عيد الشهيد هو مجد للأوطان، والذي يجسد صفحات زاخرة من تاريخ هذا الوطن شاهدة على قصة كفاح الشعب المصري وتضحيات أبناؤه من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف أن مصر فقدت على مدار تاريخها أبطالا خاضوا معارك وطنية بكل شرف وشجاعة، ورووا بدمائهم تراب الوطن، لافتا إلى أن هذا اليوم، الذي يوافق 9 مارس من كل عام، يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد في الصفوف الأمامية خلال حرب الاستنزاف، ليصبح رمزًا للقيادة والشجاعة والتضحية.

وأشار "مطر" إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا من أجلها، وضربوا ببطولاتهم أسمى معانى الفداء والتضحية، منوها بأن يوم الشهيد يأتي في مرحلة مهمة من عمر الوطن تستوجب استلهام معاني الوطنية والانتماء من تضحيات أبطالنا والعمل على تقوية الجبهة الداخلية وسط الصراعات الإقليمية الراهنة.

وشدد أن يوم الشهيد يعيد الكثير من البطولات لأذهان ووجدان الشعب المصري التي تعد نموذجا عظيما يحتذى به الجميع، فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن، منوها بأن رجال مصر من القوات المسلحة والشرطة قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن، وحماية أمنه واستقراره خاصة وأن مصر خاضت حرب شرسة لاقتلاع جذور الإرهاب، على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بطولاتهم ستظل نقطة مضيئة فى تاريخ الوطنية المصرية، موضحا أن الرئيس السيسي حرص على تقديم كافة أشكال الدعم لأسر الشهداء والاحتفاء بهم دائما، قائلا " مصر لا تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا من أجلها، وضربوا ببطولاتهم أسمى معانى الفداء والتضحية".

ووجه "مطر" خالص التهنئة والتحيات إلى الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وإلى رجال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين سيظلون صمام الأمان الدائم لحماية واستقرار الوطن.