شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: التمكين الاقتصادى حجر الزاوية لبناء مستقبل مستدام للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

قالت السيدة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الرسمي باسمها: إن مؤسسة حياة كريمة تؤمن بأن التمكين الاقتصادي هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام للمرأة المصرية من خلال مشروع سكر البيوت).

وتابعت لم نوفر فقط التدريب المهني المتخصص، بل حرصنا أيضًا على تقديم دعم شامل يمكن السيدات من بدء مشروعاتهن الخاصة أو الحصول على فرص عمل كريمة. رؤية المؤسسة ترتكز على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

كما تقدمت بالشكر جميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا معنا في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تقديم مزيد من البرامج التي تفتح آفاقًا جديدة للسيدات المصريات."

وأضافت أن مشروع "سكر البيوت يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، معربةً عن تقديرها لجهود كل الشركاء والداعمين الذين عملوا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وأكدت التزام مؤسسة "حياة كريمة" بمواصلة إطلاق مبادرات تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المرأة في مختلف أنحاء مصر.

وأطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مشروع "سكر البيوت" في مارس 2024. ويسعى هذا المشروع الرائد إلى دعم السيدات من جميع الفئات، بما في ذلك ذوات الهمم، ومحاربات السرطان، وضحايا ومصابي الحروق وتزويدهن بمهارات مهنية تساعدهن على بناء مستقبل أفضل. حتى اليوم، استفادت من المشروع 425 سيدة.

رحلة تدريب شاملة ومتكاملة.. شهد المشروع أربع مراحل تدريبية شاملة، حيث تم تدريب المشاركات على تصنيع مجموعة متنوعة من الحلويات شملت: المخبوزات التقليدية الكحك البسكويت السابليه. الحلويات المتخصصة التورتات بمختلف أنواعها، الكاب كيك، الكيك بوبس، التشيز كيك. الحلويات الغربية المولتن كيك ، الفادج كيك، طواجن الشيكولاتة، الكوكيز.

كما تضمنت التدريبات محاضرات نظرية تثقيفية تناولت مواضيع جوهرية، منها: صحة وسلامة الغذاء لضمان تطبيق المعايير الصحية في التصنيع. الشمول المالي وإدارة الأموال لتعزيز القدرة على التخطيط المالي السليم.مهارات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني لمساعدة السيدات في تسويق منتجاتهن بفاعلية، ومفهوم الضرائب وكيفية التعامل معها لتمكين السيدات من إدارة مشروعاتهن وفق الأطر القانونية. دعم يتجاوز التدريب لم يقتصر دور المشروع على التدريب فقط، بل امتد ليشمل: تقديم دعم عيني للمتميزات مثل توفير الأفران والمواد الخام لبدء مشروعاتهن الخاصة. إتاحة فرص عمل لدى أبرز الأماكن المتخصصة في صناعة الحلويات.المساعدة في تسويق المنتجات لضمان استدامة المشروعات وتعزيز الدخل.