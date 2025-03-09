شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على المواد من 3 حتى 35 من مشروع قانون العمل، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الإثنين.

ومن المزمع أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون خلال الجلسة العامة غدا.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تختص على أن " يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.