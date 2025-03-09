شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء طارق نصير: احتفال مصر بذكرى يوم الشهيد نقطة مضيئة فى بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد، الذي يوافق يوم 9 مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وهو ما يبعث برسالة قوية أن مصر لا تنسى تضحيات أبنائها مهما مرت السنون.

وقال اللواء طارق نصير، إن الدولة المصرية وقواتنا المسلحة لم ولن تنسى أبدا تضحيات أبنائها الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء غد أفضل.

وشدد نصير على أن اهتمام الدولة لا يقتصر على الاحتفال بيوم الشهيد ولكن يتعداه إلى رعاية أسر الشهداء طوال العام تقديرا لتضحياتهم التي قدموها فدءا للوطن والتي ترسم ملامح مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن بوصفها نقطة مضيئة فى بناء الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية فى استقرار الوطن.

وأكد اللواء طارق نصير، على أن احتفال الدولة المصرية بذكرى يوم الشهيد يأتي تقديرا وعرفانا بتاريخ أبطال مصر والشهداء والمصابين الذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم من أجل هذا الوطن، فقد فقدت مصر على مدار تاريخها أبطالا خاضوا معارك وطنية بكل شرف وشجاعة، ولم يخشوا النيران من أجل تحرير كل شبر فى مصر.

وأوضح اللواء طارق نصير، أن الجهود والتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية لاقتلاع جذور الإرهاب هي التي فتحت مرحلة جديدة مغلفة بالأمن والاستقرار وهو ما أتاح الفرصة أمام الدولة لإطلاق مسيرة البناء والتنمية المنتشرة في كل ربوع الوطن.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمة ورعايته المستمرة لاسر وابناء الشهداء تقديرا لتضحياتهم لما قدموة فداء للوطن مصر الحبيبة.