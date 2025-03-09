عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدَّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين للأقصى.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال مدينة القدس، خلال حملة دهم وتفتيش طالت عددًا من منازل البلدة والاعتداء على سكانها.

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