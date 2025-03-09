عاجل.. إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قالت شبكة "إيه بي سي" الأميركية إن أفراد وكالة الخدمة السرية أطلقوا النار على رجل كان "يلوح بسلاح ناري" بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأشارت الخدمة السرية في بيان لها الأحد إلى أن حالة الرجل الصحية "غير معروفة"، مضيفة أن "رجلا يحمل سلاحا ناريا بالقرب من البيت الأبيض أصيب برصاص أفراد الخدمة السرية في وقت مبكر من صباح الأحد".

ووفقا للبيان، اتصلت الخدمة السرية يوم السبت بالشرطة المحلية، التي قالت إن "فردا انتحاريا" ربما كان مسافرا إلى واشنطن من ولاية إنديانا.

وقال البيان إن "أفراد الخدمة السرية عثروا على سيارة الرجل متوقفة بالقرب من شارعي 17 وF في واشنطن حوالي منتصف الليل، وكانت السيارة متوقفة بالقرب من مبنى مكتب "أيزنهاور" التنفيذي، الذي يقع بجوار البيت الأبيض".

وتابع: "لقد رأوا أيضا فردا يسير على الأقدام يطابق الوصف في مكان قريب، وعندما اقترب الضباط، لوح الفرد بسلاح ناري ووقعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها أفرادنا النار".

وذكر البيان أن الرجل نقل إلى مستشفى بالمنطقة، حيث حالته الصحية "غير معروفة". وقالت وكالة الخدمة السرية إن أفرادها لم يتعرضوا لأذى خلال المواجهة.